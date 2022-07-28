Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави також прокоментував призначення керівника САП.

До теми Довгоочікуваний глава САП: що відомо про Клименка, який очолив антикорупційну прокуратуру

Очікування щодо роботи генпрокурора

Глава держави висловив впевненість, що Андрій Костін зможе забезпечити системну роботу Генпрокуратури.

Головні завдання наразі:

притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців,

відновлення справедливості,

обстоювання інтересів України.



Зеленський переконаний, що Костін впорається із поставленими завданнями / Фото Офіс Президента

Переконаний, що Андрій Костін, як професійний юрист, зможе забезпечити системну роботу Генеральної прокуратури. Його першим важливим рішенням на новій посаді стало призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко,

– зазначив Зеленський.

Довідка. 28 липня Зеленський підписав указ про призначення на посаду генпрокурора Андрія Костіна. Чиновник одразу ж затвердив Клименка очільником САП.

Володимир Зеленський наголосив, що вважає, що найголовніше завдання прокуратури – все ж таки "притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців, які прийшли на нашу землю й зробили все те, що ми й наші діти, на жаль, знаємо в деталях".



Зеленський вручив Костіну посвідчення Генпрокурора / Фото Офіс Президента

Своєю чергою Костін пообіцяв, що жоден злочин, який скоїла країна-агресор, не залишиться безкарним.

До теми Андрій Костін став новим генпрокурором: що про нього відомо

До теми – що відомо про Андрія Костіна: дивіться відео