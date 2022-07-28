Про це заявили під час засідання комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє 24 канал. Зокрема, переможець конкурсу Олександр Клименко та фіналіст Андрій Синюк відповідають законам про очищення влади та запобігання корупції.

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Клименка пропонують офіційно призначити головою САП

21 липня комісія з обрання голови САП скерувала до Офісу генпрокурора лист з проханням надати підтвердження, що фіналісти відповідали усім вимогам.

Отримавши відповідні підтвердження комісія підготувала подання Офісу генпрокурора про призначення Олександра Клименка головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Воно відправиться до генпрокурора Андрія Костіна уже найближчим часом.

Призначення генпрокурором голови САП Олександра Клименка означатиме остаточне виконання однієї з семи вимог Єврокомісії, які наша держава має виконати до кінця 2022 року.

Призначення голови САП

Олександр Клименко переміг у конкурсі на посаду голови САП ще у 2021 році, однак комісія затягувала визнання остаточних результатів та призначення переможця.

У червні 2022 року, надаючи статус кандидата на членство в ЄС, Єврокомісія висунула вимоги щодо 7 реформ, які необхідно втілити для підтвердження статусу. Призначення голови САП є однією з таких.

19 липня комісія з обрання голови САП нарешті визнала Олександра Клименка переможцем конкурсу та призначила його на посаду. Тепер фінальний крок повинен зробити генпрокурор і затвердити Клименка на посаді.

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