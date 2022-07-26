Зазначається, що звіт охоплює період від 1 грудня 2020 року до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення росії й перед набуттям Україною статусу кандидата у члени ЄС. Документ опубліковано напередодні засідання Ради асоціації, що має відбутись 5 вересня за участі нашої держави та Європейського Союзу.

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Україна повинна продовжувати реформи, попри агресію з боку росії

Зазначається, що в оприлюдненому звіті окреслено реалізацію Україною реформ у межах Угоди про асоціацію. За висновком, наша держава у вказаний період протистояла дестабілізуючим діям росії, ситуації у власних східних регіонах та пандемії коронавірусу.

Попри це, Україна продовжила надавати пріоритет Асоціації і подальшій інтеграції з ЄС, а ключові реформи набули нових обертів.

Реформи, проведені станом на зараз у межах Асоціації, дозволяють Україні впевнено розпочати новий етап своїх відносин з ЄС після рішення Європейської Ради про статус країни-кандидата для України. Нелегітимна та неспровокована військова агресія росії проти України не відхилить ЄС від підтримки порядку денного реформ в Україні,

– заявив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

Комісар з питань сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї додав до слів Борреля, що у 2021 році Україна продовжила свої реформи та євроінтеграційний курс. Після рішення Європейської Ради щодо надання Україні статусу кандидата, за його словами, нашій державі необхідно продовжувати реформи, особливо у галузях правосуддя, верховенства права, боротьби з корупцією та основоположних прав.

Це включає ухвалення та імплементацію законодавства щодо процедури відбору суддів Конституційного суду, затвердження всеосяжного стратегічного плану реформування правоохоронного сектору, а також завершення реформи нормативно-правової бази для національних меншин та прийняття ефективних механізмів реалізації,

– уточнив Варгеї.

Посадовець також додав, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну на її європейському шляху та допомагатиме нашій державі з післявоєнною відбудовою.

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Основні висновки ЄС – успіхи та зауваження

У галузі правосуддя, верховенства права та боротьби з корупцією відбулося кілька позитивних зрушень . Зокрема, прийняття ключових законів, спрямованих на реформування Вищої ради правосуддя та перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Водночас, серед значних нерозв'язаних проблем – невідкладна реформа Конституційного суду. При цьому ухвалено новий закон про Національне антикорупційне бюро (НАБУ), що створює чітку законодавчу базу для управління. Разом з тим не завершився процес відбору на посаду нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) . Тим часом Вищий антикорупційний суд продовжив нарощувати солідну репутацію і було ухвалено закон про захист інформаторів. Ще один важливий крок – у реформуванні системи боротьби з тяжкими економічними та фінансовими злочинами – створення Бюро економічної безпеки (БЕБ).

. Зокрема, прийняття ключових законів, спрямованих на реформування Вищої ради правосуддя та перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Водночас, серед – невідкладна реформа Конституційного суду. При цьому ухвалено новий закон про Національне антикорупційне бюро (НАБУ), що створює чітку законодавчу базу для управління. Разом з тим не завершився процес відбору на посаду нового керівника . Тим часом Вищий антикорупційний суд продовжив нарощувати солідну репутацію і було ухвалено закон про захист інформаторів. Ще один важливий крок – у реформуванні системи боротьби з тяжкими економічними та фінансовими злочинами – (БЕБ). Український уряд ухвалив нову стратегію реформи державного управління, відповідно до європейських принципів. Відновлено набір на державну службу за принципом вислуги.

Втручання українського уряду в управління державною енергетичною компанією "Нафтогаз" спричинило занепокоєння ЄС з приводу проведення реформи корпоративного управління на державних підприємствах. Новий законопроєкт пройшов перше парламентське читання у липні 2021 року – він покликаний привести українське законодавство до керівних принципів.

з приводу проведення реформи корпоративного управління на державних підприємствах. Новий законопроєкт пройшов перше парламентське читання у липні 2021 року – він покликаний привести українське законодавство до керівних принципів. Фінансовий сектор залишився прибутковим, попри пандемію COVID-19. Втім події довкола НБУ викликали занепокоєння щодо незалежності українського Центрального банку та банківського нагляду.

українського Центрального банку та банківського нагляду. В енергетичній сфері оптовий ринок електроенергії продовжив функціонувати, проте з певними ознаками "маніпуляцій" .

. Невеликий прогрес зафіксовано в екологічних реформах . У галузі боротьби проти змін клімату Україна прийняла та зробила свій внесок у Паризьку угоду та Національну стратегію адаптації до зміни клімату. Розпочався цілеспрямований діалог між ЄС та Україною щодо "зеленої угоди" Євросоюзу та "зеленої трансформації" України.

. У галузі боротьби проти змін клімату Україна прийняла та зробила свій внесок у Паризьку угоду та Національну стратегію адаптації до зміни клімату. Розпочався між ЄС та Україною щодо "зеленої угоди" Євросоюзу та "зеленої трансформації" України. Україна продовжила досягати значного успіху у галузі цифрової трансформації . Прийнято закон про регулятора телекомунікацій, що є важливим кроком в адаптації українського законодавства до норм законодавства ЄС. Цифрова трансформація вже посприяла більш ефективному й прозорому управлінню, а також боротьбі з корупцією .

. Прийнято закон про регулятора телекомунікацій, що є важливим кроком в адаптації українського законодавства до норм законодавства ЄС. Цифрова трансформація вже посприяла більш ефективному й прозорому управлінню, а також . Україна продовжує виконувати критерії лібералізації візового режиму та вжила заходів для реалізації попередніх рекомендацій.

Подальші зусилля необхідні у напрямках боротьби з корупцією, відмиванням грошей, а також боротьбі з організованою злочинністю.

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