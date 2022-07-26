Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт був з візитом у Києві. Він розповів, що йому казав Володимир Зеленський.

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За словами Адама Сміта, Зеленський сказав йому, що Україна має повернути території, захоплені росією, впродовж наступних 3 – 6 тижнів, оскільки надалі це буде набагато важче зробити. Особливо це стосується Півдня країни.

Наступні 3 – 6 тижнів є вирішальними,

– передав головні слова Зеленського Сміт.

Чому саме 3 – 6 тижнів

Дуже важливо досягнути максимуму у цей період, оскільки далі прийдуть похолодання та зима. Нижчі температури сповільнять бойові дії до жорстокої війни на виснаження, а війна на виснаження – головна тактика росіян.

Тож українська сторона просить якомога більше зброї та якнайшвидше.

Мирна угода планується, але не зараз

Адам Сміт також розповів, що українські офіційні особи повідомили йому, що українська сторона хоче досягти мирної угоди з росіянами. Але лише після того, як Україні відвоює свої землі.

До слова, раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак також говорив про те, що дуже важливо зараз "не дати росіянам затягнути нас з війною у зиму". За його словами, президент налаштований серйозно і готовий робити все для того, щоб Україна звільнила свої території "якомога швидше".

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