Однак головне, щоб вона надходила постійно. Про це ексклюзивно 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Варте уваги Подоляк переконаний, що конкуренція за ринки збуту з Україною – одна з причин війни

Питання не кількості, а регулярності

За словами Подоляка, контрнаступ та деблокування територій вже відбувається. Цей процес триває сьогодні й продовжуватиметься завтра.

Якщо зброя буде збільшуватися, усе виглядатиме масштабніше. Не один населений пункт, а одразу 10. Не 100 – 200 загиблих росіян, а 1000. Усі ці маленькі речі будуть характеризувати процедуру звільнення України від окупантів,

– сказав він.

Паніка, деморалізація, страх

Подоляк переконаний, що важливо викликати у росіян емоцію. Саме тому потрібно постачати нам зброю, яка демонструватиме "ефектні" результати. Так, російська пропаганда показуватиме своїм громадянам втрати в Україні, як наслідок – у них буде повна деморалізація.

"Вони мають бути в паніці. У російського суспільства немає розуміння, що вони роблять в Україні. Але паніка – це дуже добрий крок до бунту", – пояснив він.

Потрібно отримати справжній бунт

Радник голови ОП підкреслив, що необхідно досягти справжнього російського бунту – безжального, божевільного, який знищуватиме усе, починаючи з системи управління. Цього можна досягти лише через емоцію – паніку, деморалізацію і, врешті-решт страх.

"Я хочу, щоб росія боялася слова "Україна". Щоб вони впадали в тремор від одного його вигляду, і не могли думати ні про що інше, окрім того, щоб боятися", – резюмував Подоляк.

Ексклюзивний стрім 24 каналу з Михайлом Подоляком: дивіться відео