Однако главное, чтобы оно поступало постоянно. Об этом эксклюзивно 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Стоит отметить Подоляк убежден, что конкуренция за рынки сбыта с Украиной – одна из причин войны

Вопрос не количества, а регулярности

По словам Подоляка, контрнаступление и деблокирование территорий уже происходит. Этот процесс продолжается и будет продолжаться завтра.

Если оружие будет расти, все будет выглядеть масштабнее. Не один населенный пункт, а сразу 10. Не 100 – 200 погибших россиян, а 1000. Все эти маленькие вещи будут характеризовать процедуру освобождения Украины от оккупантов,

– сказал он.

Паника, деморализация, страх

Подоляк убежден, что важно вызвать у россиян эмоцию. Именно поэтому нужно снабжать нас оружием, которое будет демонстрировать "эффектные" результаты. Так, российская пропаганда будет показывать своим гражданам потери в Украине, как следствие – у них будет полная деморализация.

"Они должны быть в панике. У российского общества нет понимания, что они делают в Украине. Но паника – это очень хороший шаг к бунту", – объяснил он.

Нужно получить настоящий бунт

Советник главы ОП подчеркнул, что необходимо достичь настоящего российского бунта – безжалостного, безумного, который будет уничтожать все, начиная с системы управления. Этого можно добиться только с помощью эмоции – паники, деморализации и, в конце концов, страха.

"Я хочу, чтобы Россия боялась слова "Украина". Чтобы они впадали в тремор от одного его вида, и не могли думать ни о чем другом, кроме того, чтобы бояться", – резюмировал Подоляк.

Эксклюзивный стрим 24 канала с Михаилом Подоляком: смотрите видео