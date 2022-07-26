Однако главное, чтобы оно поступало постоянно. Об этом эксклюзивно 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Стоит отметить Подоляк убежден, что конкуренция за рынки сбыта с Украиной – одна из причин войны
Вопрос не количества, а регулярности
По словам Подоляка, контрнаступление и деблокирование территорий уже происходит. Этот процесс продолжается и будет продолжаться завтра.
Если оружие будет расти, все будет выглядеть масштабнее. Не один населенный пункт, а сразу 10. Не 100 – 200 погибших россиян, а 1000. Все эти маленькие вещи будут характеризовать процедуру освобождения Украины от оккупантов,
– сказал он.
Паника, деморализация, страх
Подоляк убежден, что важно вызвать у россиян эмоцию. Именно поэтому нужно снабжать нас оружием, которое будет демонстрировать "эффектные" результаты. Так, российская пропаганда будет показывать своим гражданам потери в Украине, как следствие – у них будет полная деморализация.
"Они должны быть в панике. У российского общества нет понимания, что они делают в Украине. Но паника – это очень хороший шаг к бунту", – объяснил он.
Нужно получить настоящий бунт
Советник главы ОП подчеркнул, что необходимо достичь настоящего российского бунта – безжалостного, безумного, который будет уничтожать все, начиная с системы управления. Этого можно добиться только с помощью эмоции – паники, деморализации и, в конце концов, страха.
"Я хочу, чтобы Россия боялась слова "Украина". Чтобы они впадали в тремор от одного его вида, и не могли думать ни о чем другом, кроме того, чтобы бояться", – резюмировал Подоляк.
Эксклюзивный стрим 24 канала с Михаилом Подоляком: смотрите видео