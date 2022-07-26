Об этом на стриме, который транслировал 24 канал , сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, война россии против Украины – это не просто обычная битва за территории. оккупанты пошли на полномасштабное вторжение по многим неадекватным причинам.

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Почему Россия начала войну против Украины

По мнению Подоляка, война, которую коварно началароссия, имеет несколько важных причин. Все их можно обобщить в такую фразу – они просто хотят нас уничтожить.

Первая причина – война за территорию. Путин и его оккупанты четко говорят, что собирают оккупировать Украину. В их влажных мечтах – полный захват государства вплоть до выхода на границу с Польшей.

Вторая – война ценностей. В России серьезно "подгорает", что рядом есть государство с политической дискуссией, свободой слова; политической, экономической и идеологической конкуренцией и т.д. В россии все по-другому: там всегда был главный вертухай, очерчивающий правила для людей.

Европейцам нужно постоянно повторять, что у нас война свободы как ценности и тирании как ценности. Для россии тирания – это ключевое. Там всегда был царь, генсек, президент и "лагерь" с людьми, стоящими на коленях и выполняющими его прихоти. У нас другая концепция жизни. Для россии это неприемлемо, – отметил Подоляк.

Третья причина – экономическая. россия преимущественно экспортирует сырье – никаких высокотехнологичных продуктов у них нет. Таким образом оккупанты хотят уничтожить Украину, которая также активно работает на рынке металла, зерна, химии и т.д.

Четвертая причина – имидж монструозного государства. По словам Подоляка, россия не столько продавала сырье и энергоносители за границу, как свою концепцию государства, которое нужно бояться. Украинские военные и гражданские буквально поставили на колени этот "грозный" имидж россии.

Сегодня мы поставили на колени их репутацию монстра. Это не позволит им начать переговоры или же выйти из войны. Они будут максимально нас ненавидеть и хотеть убить. А это уже психиатрия, – подчеркнул Подоляк.

Смотрите стрим Соляр с Подоляком на ютубе 24 канала

Ранее Михаил Подоляк подчеркивал, что Украина может со временем вернуться к переговорам с россией, но только на выгодных для себя условиях. Когда украинские военные максимально уничтожат оккупантов и начнут массово освобождать Южное и Восточное направление, тогда могут появиться такие условия.