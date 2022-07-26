Об этом эксклюзивно 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что с россией договариваться нет смысла и этого не будет.

Важно Уже сегодня есть удобные предпосылки для освобождения правого берега Херсона, – эксперт

По его словам, никакого перемирия, никакой остановки огня в Херсонской области не будет.

Я видел много спекуляций, уже идет политическая игра на этот счет… Но нет программы остановки деблокады и уничтожения российских оккупантов на любой территории Украины. Это ключевое,

– заявил Подоляк.

В то же время, как отметил советник главы ОП, российские политики, в том числе лавров или песков, заявляют о том, что нужно садиться за стол переговоров.

Однако Подоляк отмечает, что сегодня садиться за стол переговоров с россией нет никакого смысла.

"Потому что для россиян важно зафиксировать статус-кво, "территориальное достояние" и свою "этапную победу", сделать оперативную паузу, набраться сил, деморализовать Украину и через некоторое время снова пойти в наступление под надуманными предлогами", – добавил он.

Смотрите полное интервью с Михаилом Подоляком: видео 24 канала



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