Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский во время вечерней сводки 23 июля. В частности, он обратил внимание на то, что, несмотря на наглые заявления коллаборантов, ВСУ уверенно двигаются и прогоняют оккупантов на Херсонщине.
К теме Подготовка к "референдумам" на Херсонщине и Запорожье: оккупанты начали активную стадию
Сегодня мы продвинулись к нашей победе. Прежде всего, будем говорить о Херсонской области. Оккупанты пытались там закрепиться, их коллаборанты наделали разных наглых заявлений, которые на русском языке называются очень метко "шапкозакидательство". Но чем это помогло им?
– иронически спросил Зеленский.
Добавив, что ВСУ шаг за шагом продвигаются по области и каждый день все ближе к победе и освобождению Херсонщины от захватчика.
Вероятно, президент намекнул о сегодняшних успехах украинских защитников, которые абсолютно метко разрушили проход тяжелой техники оккупанта и подвоз боекомплектов через Антоновский мост. Теперь там закрыто движение для грузового транспорта.
Смотреть обращение Владимира Зеленского 23 июля:
Главное о ситуации на Херсонщине
- В Херсонской области более 1 000 российских оккупантов фактически оказались в котле. Такую информацию ранее обнародовал Алексей Арестович.
- ВСУ прицельно бьют по складам оккупантов на захваченных территориях. В Херсонской области россияне вынуждены ввозить боеприпасы под видом "гуманитарной помощи".
За это оккупанты минируют берега реки Ингулец. Таким образом, они готовятся к контрнаступлению со стороны ВСУ.
- В ОК "Юг" подчеркнули, что сейчас идет операция, которая нуждается в тишине.
- Европейский Союз объявил очередной пакет санкций против россии и ее приспешников в войне против Украины. Под санкции попал и гауляйтер Херсона Александр Кобец.