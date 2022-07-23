Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час вечірнього зведення 23 липня. Зокрема, він звернув увагу, що попри нахабні заяви колаборантів, ЗСУ впевнено рухаються та проганяють окупантів на Херсонщині.

До теми Підготовка до "референдумів" на Херсонщині та Запоріжжі: окупанти почали активну стадію

Сьогодні ми просунулись до нашої перемоги. Передусім будемо говорити про Херсонську область. Окупанти намагались там закріпитись, їхні колаборанти наробили різних нахабних заяв, які російською мовою називаються дуже влучно "шапкозакидательство". Але чим це допомогло їм?,

– іронічно запитав Зеленський.

Додавши, що натомість ЗСУ крок за кроком просуваються по області і щодня усе ближче до перемоги та звільнення Херсонщини від загарбника.

Ймовірно, президент натякнув про сьогоднішні успіхи українських захисників, які абсолютно влучно зруйнували прохід важкої техніки окупанта й підвіз боєкомплектів через Антонівський міст. Тепер там закритий рух для вантажного транспорту.

Дивитись звернення Володимира Зеленського 23 липня:

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