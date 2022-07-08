Хотя можно говорить и о том, что он уже начался. Об этом советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Кстати лавров вряд ли опускал глаза, он не понимает цинизма действий россии, – Подоляк о саммите G20

По его словам, россияне берут оперативную паузу из-за значительных потерь – как в живой силе, так и в технике или просто боекомплектах. Вражеской армии как-то все это нужно довозить, а логистика у них отлажена, скажем так, паршиво.

Подоляк заметил, что в этом русле они не умеют работать. Поэтому понятно, что им нужно как-то произвести передислокацию и пополнить силу и технику.

Потому, непременно, определенный перелом войны уже начинается. Все потому, что мы доказываем, что будем атаковать именно складские места и центры оперативного управления армейскими структурами.

– заверил советник руководителя ОП.

И последнее, что очень важно прежде всего для нас, чтобы этот "перелом" был ощутимым, это количество оружия, которое будет на линии фронта. Оно существенно изменит сегодняшнее положение дел.

Все это нужно для того, чтобы правильно строить войну, добавил Подоляк.

Помощь от партнеров

Кроме этого, по словам Подоляка, вместе с тем, как оружие поступает Украине, у российской армии все больше панических настроений. Хотя враг и так деморализован потому, что "их массово утилизируют".

Да и наши партнеры понимают, что паритет дальнобойного оружия и артиллерии позволит нам эффективно деблокировать украинские территории.

Смотрите полностью интервью с Михаилом Подоляком: видео

Когда ВСУ может пойти в мощное контрнаступление

К слову, специалисты прогнозируют Украине активную фазу контрнаступления в войне к концу лета 2022 года. В первую очередь речь идет о Херсонском и Запорожском направлениях.

в войне к концу лета 2022 года. В первую очередь речь идет о Херсонском и Запорожском направлениях. Военный Евгений Карась говорит, что это указывает на наличие вооружения, занятые позиции, то, как развиваются события на фронте. А также внешнеполитический контур.

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что в августе мы сможем увидеть первые видимые результаты войны России против Украины. Однако, по его мнению, в этом году война вряд ли закончится.

Видео по теме – в ОП высмеяли заявление путина о том, что он "войну еще и не начинал"