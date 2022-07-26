Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит был с визитом в Киеве. Он рассказал, что ему говорил Владимир Зеленский.

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По словам Адама Смита, Зеленский сказал ему, что Украина должна вернуть территории, захваченные россией, в течение следующих 3 – 6 недель, поскольку в дальнейшем это будет гораздо труднее сделать. Особенно это касается Юга страны.

Следующие 3 – 6 недель являются решающими,

– передал главные слова Зеленского Смит.

Почему именно 3 – 6 недель

Очень важно достичь максимума в этот период, поскольку дальше придут похолодание и зима. Более низкие температуры замедлят боевые действия до жестокой войны на истощение, а война на истощение – главная тактика россиян.

Поэтому украинская сторона просит как можно больше оружия и как можно быстрее.

Мирное соглашение планируется, но не сейчас

Адам Смит также рассказал, что украинские официальные лица сообщили ему, что украинская сторона хочет достичь мирного соглашения с россиянами. Но только после того, как Украина отвоюет свои земли.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак также говорил о том, что очень важно сейчас "не дать россиянам затянуть нас с войной в зиму". По его словам, президент настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы Украина освободила свои территории "как можно скорее".

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