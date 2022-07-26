Зазначається, що мовиться про економічні обмеження проти країни-агресорки, впроваджені не лише з 24 лютого 2022 року, але й ті, що були ухвалені ще у 2014 році. Таке рішення Рада ЄС прийняла невдовзі після затвердження сьомого санкційного пакету.

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ЄС пролонгував дію санкцій проти росії

За рішенням Ради Європейського Союзу від 26 липня, санкційні обмеження проти росії діятимуть щонайменше до 31 січня 2023 року. У пресрелізі зазначається, що мовиться про обмежувальні заходи, вжиті проти окремих секторів економіки країни-агресорки.

Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії росії у напрямку дестабілізації ситуації в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року, на тлі неспровокованої та невиправданої військової агресії росії проти України,

– йдеться у повідомленні.

До слова, також підкреслюється, що нині санкції ЄС проти росії становлять широкий спектр галузевих заходів, зокрема обмеження фінансової сфери, енергетики, технологій, товарів подвійного використання, а також промисловості, транспорту і предметів розкоші.

Нагадаємо, що черговий, сьомий пакет санкцій Євросоюз затвердив 21 липня – про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а напередодні "зелене світло" дали посли країн-членів ЄС.

З-поміж іншого, у переліку обмежень опинилось ембарго на російське золото. Крім того, під персональні санкції потрапили понад 50 громадян росії, зокрема мер москви сєргєй собянін, актор сєргєй бєзруков, колишній генпрокурор країни-агресорки юрій чайка тощо.