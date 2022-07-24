Відтак існують ризики, що санкції щодо росії будуть слабшати. Про це 24 каналу розповів головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
Увага Закінчуються інструменти проти росії, – аналітик розповів, наскільки дієвий 7 пакет санкцій
Разом з тим, за його словами, коли росія щось підписує і порушує власні зобов'язання, як це трапилось із обстрілом Одеського порту, у Європи зникає черговий аргумент про те, що "з росією можна домовлятись".
Ті аргументи в Європі також існують. І коли з'являються тези про послаблення санкцій щодо росії, то такі події дуже їх пригнічують,
– пояснив Ус.
Тому, він вважає, що країни Балтії, Польща, на відміну від Франції чи Нідерландів, завжди чітко говорять про те, що про жодні послаблення не може бути й мови. Річ у тім, що вони чудово розуміють, що наступною ціллю росії можуть стати саме вони.
"Вони розуміють, що Україна воює не лише за себе", – сказав фахівець.
Тому усвідомлення того, що ці країни можуть бути наступними, зроблять все, щоб:
- Україна не програла;
- щоб Україна виграла;
- щоб відновити нашу країну та допомагати їй.
Чи може Європа послабити санкції проти росії
Санкції проти росії слабшають
- Євросоюз таки затвердив 7 пакет санкцій проти росії. Одна з головних заборон – обмеження на купівлю, імпорт та трансфер російського золота та інших ювелірних виробів.
- Раніше Володимир Зеленський наголошував, що наявних санкцій проти росії недостатньо. Окупанти мають заплатити значно більшу ціну за повномасштабне вторгнення. Зокрема, ЄС має обов'язково ввести санкції проти російського газу.
- Німецький аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд розповів 24 каналу, що санкції проти росії потрохи слабшають, адже Захід сам може постраждати від подальших жорстких дій. Наприклад, якщо введуть обмеження щодо російського газу.