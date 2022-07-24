Следовательно, существуют риски, что санкции в отношении россии будут ослабевать. Об этом 24 каналу рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус.
Внимание Заканчиваются инструменты против россии, – аналитик рассказал, насколько действен 7 пакет санкций.
Вместе с тем, по его словам, когда россия что-то подписывает и нарушает собственные обязательства, как это случилось с обстрелом Одесского порта, у Европы исчезает очередной аргумент о том, что "с россией можно договариваться".
Те аргументы в Европе тоже существуют. И когда появляются тезисы о ослаблении санкций в отношении россии, то такие события очень их подавляют.
– объяснил Ус.
Поэтому он считает, что страны Балтии, Польша, в отличие от Франции или Нидерландов, всегда четко говорят о том, что ни о каких послаблениях не может быть и речи. Дело в том, что они отлично понимают, что следующей целью россии могут стать именно они.
"Они понимают, что Украина воюет не только за себя", – сказал специалист.
Поэтому осознание того, что эти страны могут быть следующими, сделают все, чтобы:
- Украина не проиграла;
- чтобы Украина выиграла;
- чтобы восстановить нашу страну и помогать ей.
Может ли Европа ослабить санкции против россии
Санкции против россии слабеют
- Евросоюз все же утвердил 7 пакет санкций против россии. Одним из главных запретов является ограничение на покупку, импорт и трансфер российского золота и других ювелирных изделий.
- Ранее Владимир Зеленский подчеркивал, что существующих санкций против россии недостаточно. Оккупанты должны заплатить значительно большую цену за полномасштабное вторжение. В частности, ЕС должен обязательно ввести санкции против российского газа.
- Немецкий аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд рассказал 24 каналу, что санкции против россии понемногу слабеют, ведь Запад сам может пострадать от дальнейших жестких действий. Например, если введут ограничения по российскому газу.