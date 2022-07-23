Об этом 24 каналу рассказал немецкий аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд. По его словам, санкции против россии понемногу ослабевают, ведь Запад сам может пострадать от дальнейших жестких действий. Например, если введут ограничения в отношении российского газа.

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7 пакет санкций не такой жесткий, как предыдущие

Конечно, не стоит считать, что 7 пакет санкций – это формальность, которая не ударит по россии. Нет, там, к примеру, будут ограничения по "сбербанку". Но аналитик фиксирует, что соответствующие инструменты против россии начинают заканчиваться у Запада.

Раньше санкции были более жесткими. Но у Запада заканчиваются инструменты. Сейчас они просто ищут, а что еще могут сделать, чтобы не сделать себе хуже, чем россиянам. Это уже сложно сейчас,

– отметил Умланд.

По его мнению, на будущее у Запада еще есть важный инструмент давления на россию. Это введение вторичных санкций против западных и международных фирм, которые продолжают сотрудничать с оккупантами и помогают им обходить ограничения. Здесь можно было серьезно поработать.

Умланд о ситуации с санкциями против россии: смотрите видео

Напомним, Евросоюз таки утвердил 7 пакет санкций против россии. Одним из главных запретов является ограничение на покупку, импорт и трансфер российского золота и других ювелирных изделий.

Ранее Владимир Зеленский подчеркивал, что существующих санкций против россии недостаточно. Оккупанты должны заплатить значительно большую цену за полномасштабное вторжение. В частности, ЕС должен обязательно ввести санкции против российского газа.