С 22 июля транзит санкционных товаров в калининградскую область по железной дороге через территорию Литвы был возобновлен. Речь идет о тех товарах, которые попали под санкции ЕС, и чей транзит в ночь на 18 июня Литва прекратила через свою территорию.

Причиной для возобновления транзита стало вмешательство Европейской комиссии. Она предоставила новые разъяснения по транзиту санкционных товаров в калининградскую область. Теперь транзит санкционных товаров по железной дороге разрешается, тогда как автомобильные перевозки остаются под запретом.

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При этом в Литве после введения запрета на транзит однозначно заявили, что никаких новых санкций они не вводили, а выполняют лишь те, которые были согласованы Европейским Союзом. Тогда под санкции попало около половины отправлявшихся в калининградскую область транзитных грузов. И тогда же в Литве предупредили, что дальше санкционный список будет только увеличиваться в соответствии с введенными ЕС санкциями. С 11 июля под запрет попал транзит цемента, древесины, алкоголя, промышленных химикатов на спиртовой основе и другие продукты.

Это вызвало немалое возмущение у россии. И там даже прибегли к откровенным военным угрозам. По всей вероятности, именно они подействовали на Европейский Союз, который и решил пойти на уступки стране-оккупантке.

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