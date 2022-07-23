З 22 липня транзит санкційних товарів до калінінградської області залізницею через територію Литви було відновлено. Мова йде про ті товари, які потрапили під санкції ЄС, і чий транзит у ніч на 18 червня Литва припинила через свою територію.

Причиною для відновлення транзиту стало втручання Європейської комісії. Вона надала нові роз'яснення щодо транзиту санкційних товарів до калінінградської області. Тепер транзит санкційних товарів залізницею дозволяється, тоді як автомобільні перевезення залишаються під забороною.

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При цьому в Литві після запровадження заборони на транзит однозначно заявили, що ніяких нових санкцій вони не запроваджували, а лише виконують ті, які були погоджені Європейським Союзом. Тоді під санкції потрапило близько половини транзитних вантажів, що відправлялися в калінінградську область. І тоді ж у Литві попередили, що далі санкційний список буде лише збільшуватися відповідно до запроваджених ЄС санкцій. З 11 липня під заборону потрапив транзит цементу, деревини, алкоголю, промислових хімікатів на спиртовій основі та інша продукція.

Це викликало чимале обурення в росії. І там навіть вдалися до відвертих військових погроз. Цілком ймовірно, що саме вони подіяли на Європейський Союз, який і вирішив піти на поступки країні-окупантці.

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