Черговими спробами залякати офіційний Вільнюс зайнялась представниця російського мзс марія захарова. Вона зазначила, що у кремлі вже завершили підготовку своєї відповіді на блокування Калінінграда.

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У москві вимагають стабілізувати ситуацію

Ще раз попереджаємо, що якщо найближчими днями ситуація не стабілізується, то росія вживе щодо Литви та Євросоюзу жорстких заходів, підготовку яких уже завершено,

– сказала захарова.

Конкретизувати, що це саме за "страшні" заходи, так звана "дипломатка" не захотіла. Проте захарова не оминула нагоди зауважити, що ця транспортна проблема "надто затягнулась". У москві вимагають негайного відновлення залізничного транзиту.

Попередні спроби налякати Литву робив губернатор Калінінградської області

Раніше змусити ЄС та Литву виконати російські вимоги робив губернатор Калінінградської області Антон Аліханов. Він чомусь вирішив пригрозити тим, що росія взагалі не ввозитиме та не вивозитиме товари через територію балтійських країн.

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Що відомо про блокаду Калінінграда: коротко

Литва виконує санкції ЄС проти росії, не дозволяючи через свою територію транзит підсанкційних товарів.

У Євросоюзі, аби не провокувати конфлікт з росією, пропонували переглянути умови транзиту в 7 санкційному пакеті.

Одним з ініціаторів такого кроку, за інформацією ЗМІ, є Німеччина.

Разом з тим позиція Вільнюса – категорична: відступати литовці не збираються, адже це – питання безпеки країни.

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