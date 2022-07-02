Наразі це не офіційна інформація. Проте її 1 липня вже підтвердили журналістам Bloomberg анонімні джерела в керівництві Євросоюзу.

Нещодавно Литва офіційно заборонила імпорт російського газу

Узгоджують план щодо транзиту в Калінінград

Наразі деякі офіційні особи Європи вже висловили своє занепокоєння щодо того, що на Литву може бути здійснений тиск. Адже країна вводить обмеження відповідно до санкцій, які узгоджені всім блоком. Люди та переважна більшість товарів поки продовжують вільно пересуватися через цю країну між двома частинами Росії.

Будь-які правила щодо застосування санкцій мають діяти для всього ЄС, а не лише для Литви. Москва пригрозила помститися країні-члену ЄС, якщо вона продовжить блокувати залізничні перевезення товарів, таких як сталь,

– розповіло анонімне джерело журналістів.

Заборона на транзит великої кількості російських товарів має набути чинності вже в липні. Тому Європейська комісія намагається узгодити нові вказівки для того, щоб до цього часу запобігти загостренню ситуації.

Зверніть увагу! Також цю інформацію підтвердили анонімні джерела агенції Reuters. Водночас у Spiegel писали, що Німеччина хоче повністю скасувати блокування санкційних товарів до Калінінграда.

Головне про блокування транзиту в Калінінград

18 червня Литва офіційно заявила, що частково припинить транзит російських товарів, які потрапили під санкції ЄС. Мовиться про залізничні перевезення вантажів до Калінінграда. Під заборону потрапили майже 50% того, що доставляють до анклаву з Росії.

Щодо цього різко висловилися не лише офіційні представники Кремля, а й багато їхніх посіпак. Зокрема, 25 червня самопроголошений президент Білорусі Лукашенко сказав, що такі дії можна вважати оголошенням війни.

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