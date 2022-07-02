Пока это не официальная информация. Однако ее уже подтвердили журналистам Bloomberg анонимные источники в руководстве Евросоюза.

Недавно Литва официально запретила импорт российского газа

Согласуют план по транзиту в Калининград

Сейчас некоторые официальные лица Европы уже выразили свою обеспокоенность тем, что на Литву может быть оказано давление. Ведь страна вводит ограничения в соответствии с санкциями, согласованными всем блоком. Пока люди и подавляющее большинство товаров продолжают свободно передвигаться через эту страну между двумя частями России.

Любые правила применения санкций должны действовать для всего ЕС, а не только для Литвы. Москва пригрозила отомстить стране-члену ЕС, если она продолжит блокировать железнодорожные перевозки товаров, таких как сталь,

– рассказал анонимный источник журналистов.

Запрет на транзит большого количества российских товаров должен вступить в силу уже в июле. Поэтому Европейская комиссия пытается согласовать новые указания для того, чтобы успеть предотвратить обострение ситуации.

Обратите внимание! Также эту информацию подтвердили анонимные источники агентства Reuters. В то же время в Spiegel писали, что Германия хочет полностью отменить блокировку санкционных товаров в Калининград.

Главное о блокировке транзита в Калининград

18 июня Литва официально заявила, что частично прекратит транзит российских товаров, попавших под санкции ЕС. Речь идет о железнодорожных перевозках грузов в Калининград. Под запрет попали почти 50% доставляемых в анклав из России.

В этом отношении резко высказались не только официальные представители Кремля, но и многие их приспешники. В частности, 25 июня самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко сказал, что такие действия можно считать объявлением войны.

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