Про те, чому росія не готова до протистояння з сучасною Литвою та до яких методів тероризму може вдаватися владімір путін – ексклюзивно сайту 24 каналу розповіли експерти.
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Хронічна хвороба росії
Євген Савісько, експерт громадського руху "Всі разом!", заявив, що росія хронічно живе з однією хворобою – пошук ворогів, особливо зовнішніх.
Конфлікт з Литвою – довготривалий. Фактично він розпочався ще після розпаду СРСР у 1991 році. З більшою та меншою інтенсивністю тривав всі ці роки. І керівникам рф слід було готуватися до подібних дій Литви. Але тепер гіперболізований апломб росії б'є по ній самій.
росія виявилася неготовою до реального протистояння з сучасною Литвою, і тому намагається терміново відшукати ефективні засоби протидії. Перше, що можуть зробити в москві, – це кібератаки. Друге – провокації на кордонах з Литвою. Тут буде залучатися білорусь. лукашенко може погодитися, адже це безпечніше ніж воювати в Україні з ЗСУ. Третє – спробувати заблокувати морське узбережжя Литви, і насамперед найбільший литовський порт Клайпеду. Четверте – політичний та економічний шантаж,
– зазначив експерт.
путін продовжує погрожувати Литві / Фото Getty Images
Він додав, що є можливість початку війни з Литвою. Шанси на подібне безумство російських вождів є. Хоча, якщо таке станеться, то це буде офіційним початком третьої світової війни. Адже Литва – член НАТО і принцип колективної безпеки країн-учасниць чинний і нині. Тому якщо російські війська вдарять, то литовці спільно з союзниками будуть захищатися.
росія не готова до повномасштабної війни з Литвою
Проте, для початку повномасштабної війни з Литвою росії потрібно мати достатньо сил і засобів, в т.ч. особового складу, а з цим вже є суттєві проблеми завдяки нашій армії. А ще необхідно мати повний контроль над Білоруссю з цілковито керованим президентом. Тут теж є проблеми. лукашенко – вкрай ненадійний союзник, а щоб його замінити потрібен час і сили. "бацька" за владу буде боротися затято. Зрештою, надзвичайно складно воювати одночасно і з Україною, і з Литвою. Навіть логістично. Не кажучи про суто військовий аспект,
– пояснив Савісько.
Литва готова до провокацій з боку росії / Фото Getty Images
Він підсумував, що Україні загострення конфлікту між росією та Литвою, значною мірою вигідне. Адже зараз, хоч трохи, але відволікається увага росії від нас, так само як і частина матеріальних і людських ресурсів.
Крім того, навіть найбільші союзники росії переконуються в її непередбачуваності, ненадійності та маніакальності. Та і шанси отримати сучасне озброєння Україною від наших союзників значно зростають.
Що відбувається у відносинах Литви та росії: головне
- Нещодавно Литва заборонила транзит підсанкційних російських товарів через свою територію. Не можуть їхати ні вантажівки, ні поїзди. Вони пояснили, що просто виконують санкційну політику ЄС. У росії назвали дії Литви порушенням міжнародно-правових зобов'язань.
- Крім цього, там у росії стали гучно розповідати, що в них "розв'язані руки". І зовсім скоро почали навчання в Калінінградській області з "Градами" та "Ураганами". А самопроголошений президент білорусі алєксандр лукашенко взагалі заговорив, що у такий спосіб Литва фактично оголосила війну.
- Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що жодних поступок не буде.
- МЗС України стало на захист литовських друзів. Міністр Дмитро Кулеба заявив, що росія сама винна у наслідках вторгнення в Україну.
- Слід зазначити, що Литва, Латвія та Естонія є країнами НАТО, а США дали однозначну відповідь щодо запобігання росії вдаватися до воєнних дій.
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