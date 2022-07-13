В інструкції, яку опублікувала Комісія, зазначено, що країни ЄС мають здійснювати моніторинг "товарообігу" між материковою Росією та Каланінградською областю.

Важливо Литва зробила Калінінград "островом", – політолог

Товари, що підпадають під санкції, зокрема деревина, метал тощо, але транспортуються до Калінінграда або з нього не для експорту, мають можливість транспортуватися залізницею. Товарообіг автомобільним транспортом заборонений.

Зверніть увагу! Попри оновлені правила, транзит товарів та технологій військового призначення залишається забороненим.

Транзит деяких російських товарів до Калінінграда припинився після того, як санкції ЄС набрали чинності. Тому представники Литви та Єврокомісії проводили консультації щодо транзиту підсанкційних товарів до Калінінградської області після обурення росії щодо обмежень для різних товарів.

Що варто знати про Калінінград

Це найзахідніша частина росії, затиснута між Балтійським морем та членами НАТО Польщею та Литвою. Місто відокремлене від материкової частини росії приблизно на 700 кілометрів, тож транзит усіх російських товарів до цього регіону здійснюється через території Латвії, Білорусі та Литви.

З червня 2022 року почали діяти європейські санкції й Литва заборонила транзит товарів між Росією та Калінінградською областю як залізницею, так і автомобільними шляхами. Заборона торкнулася від 40% до 50% продукції.

російські чиновники засудили рішення Литви та заявили, що "блокада Калінінграда матиме наслідки й може бути підставою для дуже жорстких і абсолютно законних дій з боку Росії". Литва ж заявила, що лише дотримується санкцій ЄС щодо росії за війну проти України, і термін "блокада Калінінграда" є провокацією, оскільки ввозити не можна лише частину вантажів, а транзит людей і інших продуктів дозволений.

Реакція Литви не забарилася

Як пише видання Delfi, Литва засуджує війну росії проти України та продовжує виступати за розвиток санкцій проти агресора, а також послідовно та ефективно впроваджує обмежувальні заходи щодо Росії, одностайно погоджені всіма державами-членами ЄС, у постійних консультаціях з Європейською Комісією.

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