Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, Литва послідовно впроваджує обіцяні заборони на перевезення російських товарів своєю територією.

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Ця країна усвідомлює небезпеку з боку росії і "б'є ворога, чим може".

Я думаю, що Литву можна назвати країною, яка зробила Калінінград "островом",

– наголосив політолог.

11 липня Литва розширила обмеження на транзит через свою територію з росії до російського Калінінграда, включаючи заборону на бетон, деревину, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі.

"Рівень депресії буде зашкалювати"

На думку Давидюка, через введені обмеження росіяни у Калінінграді не знатимуть, що робити.

"Уявіть собі, як росіяни будуть там плакати без спирту? Мені здається, що кількість депресій і самогубств там буде зашкалювати вже за тиждень",

– сказав він.

"Наші брати по духу"

Політолог вважає, що Литву можна назвати чи не найсміливішою країною Європейського Союзу.

Маючи таку маленьку територію, литовці роблять такі надзвичайно потужні політико-дипломатичні кроки. Це треба мати неабияку хоробрість! Це однозначно наші брати,

– наголосив він.

Такі рішучі кроки політолог пов'язує із тим, що зараз при владі у Литві покоління сміливих політиків. Литовці роблять усе, аби послабити росію і наблизити спільну перемогу.

У деяких країнах, за словами Давидюка, думали, що на словах підтримають санкції проти росії, але нічого не робитимуть. Литва ж завдяки своїй рішучості має слугувати для них прикладом.

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"Це не тільки країни Балтії. Потрібно, щоб включалася Польща, весь східний і західний блоки. Це справа, яку потрібно доводити до кінця", – зазначив політолог.

Як позначаться санкції на росії

Обмеження на транзит російських товарів мав би ввести і Казахстан. Тоді, на думку Давидюка, росія зі всіх сторін буде "замкнена підсанкційними заборонами" і не зможе ні ввозити, ні вивозити товари.

росія буде недолугим економічним утворенням, яке не зможе вести економічну діяльність і буде змушене катапультувати свою економіку вниз. Це той шлях, який їх точно чекає,

– наголосив політолог.

Він додав, що побоюватися будь-яких погроз москви немає підстав. Адже якщо піти кремлю на поступки, то це все одно, що домовлятися із Гітлером.

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"Це психологія ведмедя. Його треба засунути в клітку. Тільки таку мову розуміє росія і хворий на пропаганду російський народ", – сказав Давидюк.

Він висловив сподівання, що падіння рівня економіки та рівня життя може привести росіян до тями.

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