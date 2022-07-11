Тепер у Калінінградську область не поїдуть цемент та алкоголь. Литва заявила про це після того, як у дію вступило відповідне рішення Європейського Союзу.

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Загалом у зв'язку з санкціями на територію держави-агресорки заборонено експортувати цемент, деревину, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі. Литва, як країна ЄС, повинна була дотриматися цього рішення.

росія погрожувала Литві

Напередодні держава-агресорка намагалася уникнути санкцій у традиційний для себе спосіб – погрожуючи. Так, одіозна представниця російського міністерства закордонних справ марія захарова заявила, що кремль "завершив підготовку своєї відповіді на блокаду Калінінграда". Мовляв, якщо товари не почнуть пропускати, то росія "запровадить жорсткі заходи проти Литви та ЄС". Водночас, що це за "заходи", захарова вирішила не уточнювати.

Що відомо про "блокаду Калінінграда"

Євросоюз ще у березні заборонив перевозити територією країн-членів конкретний перелік російських товарів. Таке рішення схвалили через повномасштабне вторгнення в Україну. Обмеження набули чинності у червні.

Найбільше санкції вдарили по Калінінградській області, яка є російським анклавом. Регіон не має сухопутного кордону з росією й країна-агресорка постачала йому товари через ЄС. Тепер це заборонено.

Для того, щоб "не провокувати" конфлікт з кремлем, у ЄС запропонували переглянути умови санкцій. За даними ЗМІ, ініціатором такої пропозиції є Німеччина.

Водночас у Литві відповіли, що від санкцій відмовлятися не будуть, адже це безпека їхньої країни.

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