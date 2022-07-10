Про те, чого чекати від росії та як загострення відносин між москвою та Вільнюсом вплине на Україну – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів експерт, голова ГО "Асоціація Політичних Наук" Дмитро Сінченко.

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У москви банально не вистачає ресурсів

Політологи впевнені, що росія дуже б хотіла серйозно відповісти Литві, але поки що не має для цього ресурсів та сил.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Дмитро Сінченко зазначив, що кроки, на які наразі здатна росія у протистоянні з іншими державами, були продемонстровані на прикладі Фінляндії – коли у кремлі зрозуміли, що нічого не можуть протиставити, щоб запобігти фінам та шведам приєднатися до НАТО, вони заявили, що не мають нічого проти.

Так, вони спробували залучити проти Фінляндії якісь економічні важелі, вони спробували погрожувати, але це не принесло жодних результатів. Тому вони просто відклали розв'язання проблеми Фінляндії на потім – після того, як розберуться з Україною.

Того ж, на моє глибоке переконання, варто наразі чекати й у цьому випадку. Не тому, що росія не бажає сваритися з НАТО, і не тому, що росія не хоче захопити й знищити Литву, а тому, що зараз у москви банально не вистачає ресурсів випробовувати на міцність Північноатлантичний Альянс. Попри всі погрози та риторику кремля, наслідки атаки на Литву будуть значно гіршими для росії, ніж наслідки атаки на ту ж таки Фінляндію, яка поки що не є офіційним членом НАТО,

– додав Сінченко.

Він пояснив, що росія наразі майже не має важелів впливу на Литву. Ця невелика балтійська країна зуміла забезпечити свою економічну й енергетичну безпеку. Тому від росії слід чекати погроз, політичного тиску, дрібних провокацій, проте зрештою це закінчиться великим нічим.

Литва продовжує підтримувати Україну у боротьбі проти росії / Фото Inshe.tv

росія б дуже хотіла завдати удару по Литві

Сінченко переконаний, що росія б справді дуже хотіла завдати удару по Литві, проте сьогодні вона просто не може цього зробити.

Всі її боєздатні збройні сили зав'язли в Україні. Вся її економіка тріщить по швах. Всі погрози санкціями, на які росія була здатна і готова, вона вже реалізувала. Вона вже спробувала створити навалу біженців, вона вже намагалась робити тиск через газопостачання, і отримала зворотний ефект – газову незалежність Литви. Максимум, на який спроможна сьогодні російська диктатура, – це нові кібератаки, але з цим у Європі вже навчились боротись,

– повідомив експерт.

Він зазначив, що навіть невеликий теракт чи політичне вбивство, на яких спеціалізуються російські спецслужби, у Литві сьогодні малоймовірні, адже вона просто нашпигована західною розвідкою, а литовські правоохоронці й спецслужби працюють у посиленому режимі.

Втім, напружені відносини між Литвою та росією зараз будуть лише на користь Україні. Експерт зауважив, що відволікання навіть найменшої уваги та ресурсів росії від України – це вже значна допомога та полегшення, які без перебільшення рятують життя українців. Тому конфлікт з Литвою навіть суто на політичному та інформаційному рівнях – гратиме на користь Україні й ослаблюватиме російський режим.

Можливі маневри російської армії в білорусі теж відвертатимуть увагу окупантів від кордону з Україною, і дозволять Україні зосередити більше сил для звільнення окупованих територій на Півдні й Сході, а отже наближатимуть нашу перемогу. Тому Україна має бути дуже вдячною литовцям за їх принципову стійку позицію,

– підсумував Сінченко.

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