О том, чего ждать от россии и как обострение отношений между москвой и Вильнюсом повлияет на Украину – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал эксперт, глава ОО "Ассоциация Политических Наук" Дмитрий Синченко.

Читайте Готовиться к войне нужно всем, – эксперты рассказали, может ли россия напасть на Литву

У москвы банально не хватает ресурсов

Политологи уверены, что россия очень хотела бы серьезно ответить Литве, но пока у нее нет для этого ресурсов и сил.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с маленькой буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Дмитрий Синченко отметил, что шаги, на которые сейчас способна россия в противостоянии с другими государствами, были продемонстрированы на примере Финляндии – когда в кремле поняли, что ничего не могут противопоставить, чтобы предотвратить присоединение финнов и шведов к НАТО, они заявили, что не имеют ничего против.

Да, они попытались привлечь против Финляндии какие-то экономические рычаги, они попытались угрожать, но это не принесло никаких результатов. Поэтому они просто отложили решение проблемы Финляндии на потом – после того, как разберутся с Украиной.

Того же, по моему глубокому убеждению, стоит ждать и в этом случае. Не потому, что россия не хочет ссориться с НАТО, и не потому, что россия не хочет захватить и уничтожить Литву, а потому, что сейчас у москвы банально не хватает ресурсов испытывать на прочность Североатлантический Альянс. Несмотря на все угрозы и риторику кремля, последствия атаки на Литву будут значительно хуже для россии, чем последствия атаки на ту же Финляндию, которая пока не является официальным членом НАТО,

– добавил Синченко.

Он объяснил, что у россии пока почти нет рычагов влияния на Литву. Эта небольшая балтийская страна смогла обеспечить свою экономическую и энергетическую безопасность. Поэтому от россии следует ожидать угроз, политического давления, мелких провокаций, однако в конце концов это закончится большим ничем.

Литва продолжает поддерживать Украину в борьбе против россии / Фото Inshe.tv

россия очень хотела бы нанести удар по Литве

Синченко убежден, что россия действительно очень хотела бы нанести удар по Литве, однако сегодня она просто не может этого сделать.

Все ее боеспособные вооруженные силы увязли в Украине. Вся ее экономика трещит по швам. Все угрозы санкциями, на которые россия была способна и готова, она уже реализовала. Она уже попыталась создать нашествие беженцев, она уже пыталась оказывать давление через газоснабжение и получила обратный эффект – газовую независимость Литвы. Максимум, на который сегодня способна российская диктатура, – это новые кибератаки, но с этим в Европе уже научились бороться,

– сообщил эксперт.

Он отметил, что даже небольшой теракт или политическое убийство, на которых специализируются российские спецслужбы, в Литве сегодня маловероятны, ведь она просто нашпигована западной разведкой, а литовские правоохранители и спецслужбы работают в усиленном режиме.

Впрочем, напряженные отношения между Литвой и россией сейчас будут только на пользу Украине. Эксперт отметил, что отвлечение даже малейшего внимания и ресурсов россии от Украины – это уже значительная помощь и облегчение, которые без преувеличения спасают жизни украинцев. Поэтому конфликт с Литвой даже чисто на политическом и информационном уровнях будет играть на пользу Украине и будет ослаблять российский режим.

Возможные маневры российской армии в беларуси тоже будут отвлекать внимание оккупантов от границы с Украиной, и позволят Украине сосредоточить больше сил для освобождения оккупированных территорий на Юге и Востоке, а значит, приближают нашу победу. Поэтому Украина должна быть очень благодарна литовцам за их принципиальную стойкую позицию,

– подытожил Синченко.

По теме – Краев объяснил напряжение в "блокаде" Калининграда: смотрите видео

Санкции в отношении Калининграда: что известно