россия ударила по Одесскому порту, в котором было зерно

Две ракеты сбила ПВО, но, к сожалению, две из них попали в объекты инфраструктуры порта. В нем хранилось зерно, которое должны были отправить на экспорт.

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В пресс-службе Министерства аграрной политики сообщили, что в порту Одессы было зерно.

Количество я не скажу, потому что загруженностью занимается Мининфраструктуры, так это до них. Мы уже ожидали завтра-после завтра первые отправления,

– заявили в ведомстве.

Отметим, о взрывах в Одессе сообщили около 11:00, тогда в городе уже звучали сигналы воздушной тревоги. Жители города отметили, что в небе виднеется дым. По словам очевидцев, "прилетов" было около десяти, а то и больше.

путин плюнул в лицо Эрдогану и Гутерришу

22 июля Украина, Турция и ООН в Стамбуле подписали соглашение о разблокировании портов и вывозе украинского зерна. Речь идет об открытии гуманитарных коридоров из Южного, Одессы и Черноморска. Соглашение также подписала россия, впрочем, она еще раз не сдержала слова.

Российская ракета – это плевок владимира путина в лицо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна,

– подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.