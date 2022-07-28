Об этом заявили во время заседания комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает 24 канал. В частности, победитель конкурса Александр Клименко и финалист Андрей Синюк соответствуют законам об очищении власти и предотвращении коррупции.

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Клименко предлагают официально назначить главой САП

21 июля комиссия по избранию главы САП направила в Офис генпрокурора письмо с просьбой предоставить подтверждение, что финалисты соответствовали всем требованиям.

Получив соответствующие подтверждения, комиссия подготовила представление Офису генпрокурора о назначении Александра Клименко главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Оно отправится к генпрокурору Андрею Костину уже в ближайшее время.

Назначение генпрокурором главы САП Александра Клименко будет означать окончательное выполнение одного из семи требований Еврокомиссии, которые наше государство должно выполнить до конца 2022 года.

Назначение главы САП

Александр Клименко победил в конкурсе на должность главы САП еще в 2021 году, однако комиссия затягивала признание окончательных результатов и назначение победителя.

В июне 2022 года, предоставляя статус кандидата на членство в ЕС, Еврокомиссия выдвинула требования по 7 реформам, которые необходимо воплотить для подтверждения статуса. Назначение главы САП является одним из таковых.

19 июля комиссия по избранию главы САП наконец признала Александра Клименко победителем конкурса и назначила его на должность. Теперь финальный шаг должен сделать генпрокурор и утвердить Клименко на должности.

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