Річ у тім, що генпрокурорку Ірину Венедіктову саме звільнили з посади. 24 канал розповідає, як це вплине на призначення керівника САП, хто такий Олександр Клименко й чи справді він стане очільником антикорупційної прокуратури.

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Діяльність САП

У 2015 році в Україні створили Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру – формування органу було частиною антикорупційної реформи, на чому рішуче наполягали міжнародні партнери нашої держави. Фактично, це структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора, який водночас має бути незалежним й від нього самого.

САП займається справами щодо корупційних проваджень проти найвищих ланок влади, а також високопосадовців судових та виконавчих органів. Зокрема, станом на зараз, САП опікується такими гучними справами, як:

Розслідуванням цих справ безпосередньо займається Національне антикорупційне бюро (НАБУ), а ось наглядає за ними, призначає прокурорів та підписує підозри фігурантам проваджень саме САП.

До слова, вже майже два роки у Спеціалізованої антикорупційної прокуратури немає керівника, а саме від серпня 2020-го року. Відтоді й аж до тепер спеціалізована комісія, яка проводить конкурс на посаду, не спромоглася затвердити переможця.

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Що відомо про Олександра Клименка

Спеціалізована комісія 19 липня 2022 року все ж затвердила переможця конкурсу на посаду очільника САП – ним став Олександр Клименко, який ще у грудні 2021 року набрав 246 балів за оцінкою комісії проти 229 балів у його опонента, прокурора Офісу генпрокурора Андрія Синюка.

Цікаво. У конкурсі на посаду очільника САП взяли участь понад 100 претендентів. Відбір тривав у декілька етапів – кандидати, зокрема, проходили перевірку на поліграфі та співбесіду на доброчесність.

Олександру Клименку 35 років, він здобув вищу освіту у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого, що у Харкові. З 2010 року розпочав роботу у правоохоронних органах Києва на посаді слідчого, а згодом – старшого слідчого.

З листопада 2015 року працював старшим слідчим у Національній поліції. Вів справи про розкрадання коштів, зокрема, розслідував справу Укрзалізниці. У 2016-у взяв участь у конкурсі з набору детективів до Національного антикорупційного бюро й за результатами отримав там посаду. Згодом отримав підвищення до старшого детектива, а з 2017 року керував відділом.

До слова, за час роботи у НАБУ Клименко розслідував гучні справи, зокрема пов'язані з такими високопосадовцями:

екснардепом Олександром Онищенком;

ексочільником Державної фіскальної служби Романом Насіровим;

заступником Андрія Єрмака Олегом Татаровим;

колишнім заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським.

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Як звільнення Венедіктової вплине на призначення керівника САП

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що попри затвердження конкурсною комісією переможця на посаду очільника САП, сам конкурс ще не завершився.

Шабунін вказав на формулювання, за яке проголосувала комісія, й зауважив, що тепер в Офісі генпрокурора можуть затягувати з призначенням. За його словами, вже протягом пів року Офіс генпрокурора не давав ніяких відповідей комісії, й тепер, коли ще й звільнено Ірину Венедіктову, ОГП опинився повністю "у руках Татарова".

Клименко не буде керівником САП. Бо підтвердження від Офісу генпрокурора може надходити безкінечно. Так, комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка у конкурсі, однак призначає керівника сам прокурор або його виконувач обов'язків,

– зазначає Шабунін.

Очільник правління Центру протидії корупції також зауважив, що не виключено, що поки Офіс генпрокурора тягнутиме з призначенням, може з'явитися рішення апеляції щодо скасування порядку проведення конкурсу. "Банкова це може надалі використати для зриву процесу призначення", – підсумував Шабунін.

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