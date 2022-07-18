Заступник керівника офісу Андрій Смирнов сказав: "Задля того, щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадовців на кримінальні провадження, які розслідуються і працівників СБУ, які підозрюються в співпраці з росією і так само, що стосується прокурорів, президентом були прийняті відповідні рішення про відсторонення".

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"Пункт Баканова"

Я вирішив знову перечитати 47 статтю Дисциплінарного статуту, з посиланням на яку був відсторонений Іван Баканов. Закінчується ця стаття таким пунктом:

Командир (начальник), який усунув підлеглого від виконання службових обов'язків без достатніх підстав, несе за це відповідальність.

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Пачки зрадників

Зрозуміло, що в даному випадку підставами є велика кількість зареєстрованих справ про держзраду і, як висловився пан Смирнов, те, що "на шостому місяці війни ми продовжуємо виявляти фактично пачками таких людей в кожному з цих органів".

Але все одно цікаво, якою є ця відповідальність у випадку "президент – голова СБУ"?

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