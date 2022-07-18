Заместитель руководителя офиса Андрей Смирнов сказал: "Для того, чтобы исключить потенциальное влияние этих двух должностных лиц на расследуемые уголовные производства и работников СБУ, которые подозреваются в сотрудничестве с россией и так же, касаемо прокуроров, президентом были приняты соответствующие решения об отстранении ".

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"Пункт Баканова"

Я решил снова перечитать 47 статью Дисциплинарного устава, со ссылкой на которую был отстранен Иван Баканов. Заканчивается эта статья следующим пунктом:

Командир (начальник), отстранивший подчиненного от исполнения служебных обязанностей без достаточных оснований, несет за это ответственность.

Важно Три "но", без которых изменения в СБУ будут только перестановкой кроватей

Пачки предателей

Понятно, что в данном случае основаниями является большое количество зарегистрированных дел о госизмене и, как выразился Смирнов, то, что "на шестом месяце войны мы продолжаем выявлять фактически пачками таких людей в каждом из этих органов".

Но все равно интересно, какова эта ответственность в случае "президент – глава СБУ"?

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