Нові факти у розкраданні грошей з Привату перед націоналізацією
Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро. Так, про підозру повідомлено ексголову "ПриватБанку", його першого заступника та керівника департаменту.
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За версією слідства, у грудні 2016 року за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів, підозрювані виплатили коштом банку близько 223 мільйонів гривень на користь підконтрольних та пов’язаних з "ПриватБанком" компаній.
Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 мільйона гривень – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 мільйона гривень – на користь іншої. Щодо епізоду розтрати 136,8 мільйона гривень детективи вже повідомляли фігурантів про підозру в лютому 2021 року,
– кажуть в НАБУ.
У відомстві наголосили, що за час розслідування встановили нові факти і виявили додаткову розтрату у понад 85 мільйонів гривень. Таким чином, загальна сума збитків за двома епізодами становить близько 223 мільйони гривень
Зокрема, 15 липня НАБУ і САП повідомили про підозру керівнику департаменту операційного напрямку банку, а також змінили чи вручили нові підозри вже встановленим учасникам схеми:
- ексголові правління "ПриватБанку" (Олександр Дубілет)
- експершому заступнику голови правління "ПриватБанку" (Володимир Яценко)
- екскерівниці департаменту фінансового менеджменту "ПриватБанку" (Олена Бичихіна)
- екскерівниці департаменту міжбанківських операцій "ПриватБанк" (Надія Конопкіна).
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