Новые факты в хищении денег из Привата перед национализацией

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро. Так, о подозрении уведомлен экс-председатель "ПриватБанка", его первый заместитель и руководитель департамента.

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По версии следствия, в декабре 2016 года за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным на основании ложных документов, подозреваемые выплатили на счет банка около 223 миллионов гривен в пользу подконтрольных и связанных с "ПриватБанком" компаний.

Средства перечислили несколькими траншами на две разные компании. 85,2 миллиона гривен – на счет одной связанной с участниками схемы компании, а 136,8 миллиона гривен – в пользу другой. Относительно эпизода растраты 136,8 миллиона гривен детективы уже сообщали фигурантам о подозрении в феврале 2021 года,

– говорят в НАБУ.

В ведомстве подчеркнули, что за время расследования установили новые факты и выявили дополнительную растрату более чем в 85 миллионов гривен. Таким образом, общая сумма ущерба по двум эпизодам составляет около 223 миллионов гривен.

Обратите внимание! Несмотря на то, что правоохранители не называют имена подозреваемых, известно, что фигурантом эпизода о растрате 136,8 миллиона гривен является тогдашний председатель правления банка Александр Дубилет и его первый заместитель Владимир Яценко.

В частности, 15 июля НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю департамента операционного направления банка, а также изменили или вручили новые подозрения уже установленным участникам схемы:

экс-главе правления "ПриватБанка" (Александр Дубилет)

бывшему заместителю председателя правления "ПриватБанка" (Владимир Яценко)

экс-главе департамента финансового менеджмента "ПриватБанка" (Елена Бычихина)

экс-главе департамента межбанковских операций "ПриватБанк" (Надежда Конопкина).

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