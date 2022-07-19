Дело в том, что генпрокурора Ирину Венедиктову как раз уволили с должности. 24 канал рассказывает, как это повлияет на назначение руководителя САП, кто такой Александр Клименко и действительно ли он станет руководителем антикоррупционной прокуратуры.

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Деятельность САП

В 2015 году в Украине была создана Специализированная антикоррупционная прокуратура – формирование органа было частью антикоррупционной реформы, на чем решительно настаивали международные партнеры нашего государства. Фактически это структурное подразделение Офиса Генерального прокурора, которое в то же время должно быть независимым и от него самого.

САП занимается делами относительно коррупционных производств против высших звеньев власти, а также высокопоставленных должностных лиц судебных и исполнительных органов. В частности, по состоянию на данный момент, САП занимается такими громкими делами, как:

взяточничество экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса;

коррупционный скандал о закупке оборудования для ГП "Энергоатом", известный как "дело Мартыненко";

хищение средств "Приватбанка" ;

махинации с квартирами для работников Нацгвардии в Киеве и т.д.

Расследованием этих дел непосредственно занимается Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), а вот присматривает за ними, назначает прокуроров и подписывает подозрения фигурантам производств именно САП.

К слову, уже почти два года у Специализированной антикоррупционной прокуратуры нет руководителя, а именно с августа 2020 года. С тех пор и до сих пор специализированная комиссия, которая проводит конкурс на должность, не смогла утвердить победителя.

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Что известно об Александре Клименко

Специализированная комиссия 19 июля 2022 все же утвердила победителя конкурса на должность главы САП – им стал Александр Клименко, который еще в декабре 2021 набрал 246 баллов по оценке комиссии против 229 баллов у его оппонента, прокурора Офиса генпрокурора Андрея Синюка.

Интересно. В конкурсе на должность главы САП приняло участие более 100 претендентов. Отбор продолжался в несколько этапов – кандидаты, в частности, проходили проверку на полиграфе и собеседование на добропорядочность.

Александру Клименко 35 лет, он получил высшее образование в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове. С 2010 года начал работу в правоохранительных органах Киева в должности следователя, а затем старшего следователя.

С ноября 2015 года работал старшим следователем в Национальной полиции. Вел дела о хищении средств, в частности, расследовал дело "Укрзализныци". В 2016 принял участие в конкурсе по набору детективов в Национальное антикоррупционное бюро и по результатам получил там должность. Впоследствии получил повышение до старшего детектива, а с 2017 года руководил отделом.

К слову, за время работы в НАБУ Клименко расследовал громкие дела, в частности связанные с такими высокопоставленными чиновниками:

экс-нардепом Александром Онищенко;

экс-главой Государственной фискальной службы Романом Насировым;

заместителем Андрея Ермака Олегом Татаровым;

бывшим заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским.

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Как увольнение Венедиктовой повлияет на назначение руководителя САП

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что, несмотря на утверждение конкурсной комиссией победителя на должность главы САП, сам конкурс еще не завершился.

Шабунин указал на формулировку, за которую проголосовала комиссия, и отметил, что теперь в Офисе генпрокурора могут затягивать с назначением. По его словам, уже в течение полугода Офис генпрокурора не давал никаких ответов комиссии, и теперь, когда еще и уволена Ирина Венедиктова, ОГП оказался полностью "в руках Татарова".

Клименко не будет руководителем САП. Потому что подтверждение от Офиса генпрокурора может поступать бесконечно. Да, комиссия утвердила формальное решение о победе Клименко в конкурсе, однако назначает руководителя сам прокурор или его исполняющий обязанности,

– считает Шабунин.

Глава правления Центра противодействия коррупции также отметил, что не исключено, что пока Офис генпрокурора будет тянуть с назначением, может появиться решение апелляции по отмене порядка проведения конкурса. "Банковая это может в дальнейшем использовать для срыва процесса назначения ", – подытожил Шабунин.

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