Обвинительный акт зачитала прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алина Жовкицкая. Бывшему судье Днепровского райсуда Киева грозит до 12 лет заключения.

Ранее Чаус пришел на заседание Антикоррупционного суда в бронежилете

В чем обвиняют Чауса

По данным следствия, взятку подозреваемый получил 9 августа 2016 года. 150 тысяч долларов Чаусу дал его знакомый. За это судья должен был одобрить положительное решение по делу против его бывшей тещи. 74-летнюю Светлану Сасевич обвиняли в незаконном хранении и продаже лекарств, содержащих наркотические вещества.

В тот же день Чаус признал женщину виновной и заключил в тюрьму до 5 лет лишения свободы, но условно с испытательным сроком в полтора года.

Деньги подозреваемый разделил на две части и спрятал в стеклянные банки. Первую, из-под яблочного сока, следователи нашли в тот же вечер в автомобиле Чауса. Вторая лежала обложенная камнями возле дома тогдашнего судьи. Однако задержать Чауса не удалось, потому что он бежал в Молдову.

Коротко о приключениях бывшего судьи в Молдове

В Кишиневе Чаус попросил о политическом убежище. Однако в 2021 году ему отказали.

В апреле бывшего судью похитили. 30 июля он внезапно появился полуголый в селе на Винниччине. Там его задержали правоохранители.

4 августа Чаусу избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест. С тех пор суд несколько раз продлевал его.

Полный текст публикации телеграм-канала "Ґрати":

Высший антикоррупционный суд начал рассматривать дело по обвинению бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в получении взятки.

Прокурор САП зачитала обвинительный акт.

Следствие подтверждает, что взятку Чаус получил 9 августа 2016 года. Знакомый передал экс-судье 150 тысяч долларов за положительное решение по делу против его бывшей тещи. 74-летнюю Светлану Сасевич обвиняли в незаконном хранении и продаже наркосодержащих лекарств. В тот же день Чаус признал ее виновной, и заключил в тюрьму до 5 лет, но условно – с испытанием сроком в полтора года.

Деньги Чаус разделил на две части и спрятал в стеклянные банки. Первую, из-под яблочного сока, следователи нашли в его машине, вторую двухлитровую нашли в камнях возле дома экс-судьи на территории кооператива "Приозерный". В 2016 году задержать Чауса не удалось – он уехал в Молдову, где прятался пять лет.