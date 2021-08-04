Суд принял решение о круглосуточном домашнем аресте для Чауса на 60 дней.

Важно Эпопея "Чей Чаус" продолжается: НАБУ вручило экс-судье подозрение, но держат его в изоляторе СБУ

Речь идет о деле, которое тянется еще с 2016 года. Согласно ему, Чауса обвиняют в получении взятки в 150 тысяч долларов.

Кстати, суд длился около 8 часов, поскольку рассматривать дело начали еще в 14:27.

Больше о деле против Чауса

Бывшего судью Днепровского районного суда города Киева задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов. Впоследствии правоохранители нашли на заднем дворе его дома закопанные трехлитровые банки с тысячами долларов.

Эпопея с похищением экс-судьи

В том же 2016 году Чаус бежал из Украины в Молдову. САП требовала выдать Чауса Украине для проведения досудебного расследования. Зато сам Чаус просил права на убежище в Молдове.

Вдруг 3 апреля 2021 года адвокаты Чауса заявили о его похищении. Позже в анонимных телеграм-каналах появились видеозаписи предполагаемого похищения и фото Чауса со следами побоев. Полиция Молдовы подтвердила похищение.

Чаус нашелся

А уже в конце июля 2021-го Чаус нашелся. Он пришел к зданию сельского совета в Винницкой области. Был полуобнаженным и голодным.

На радостях СБУ и НАБУ не смогли поделить экс-судью. Именно поэтому детективам пришлось устроить погоню за авто СБУ, в котором должен был быть Чаус.

Долгое время о местопребывании Чауса не знал даже его адвокат. Впоследствии в СБУ заявили, что не "похищали" экс-судью, а "он сам попросил помощи".

И только 3 августа Чаус таки попал в руки детективов НАБУ. Бывшего судью Днепровского районного суда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды задержали в больнице "Феофания".

Обратите внимание! НАБУ и СБУ не могли поделить Чауса, потому что экс-судья является одновременно и подозреваемым и потерпевшим по разным делам.