Именно Служба безопасности Украины пока продолжит гарантировать безопасность скандальному экс-судье. А уже 4 августа ему изберут меру пресечения.

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Детективы НАБУ вручили подозрение Николаю Чаусу, но не взяли его под стражу

Национальное антикоррупционное бюро Украины 3 августа сообщило, что его детективы задержали бывшего судью Николая Чауса в больнице "Феофания".

А там ему и подозрение вручили (говорится о деле 2016 об вымогательство и получение взятки ).

От преследования по этому делу Чаус скрывался в Молдове, но не смог выбить себе там политическое убежище. Уже шла речь об экстрадиции, как вдруг экс-судью похитили и вернули в Украину.

Кто, как и зачем – еще предстоит разобраться.

Пока же известно, что Чаус внезапно "выплыл" в Винницкой области, где его и схватила СБУ. НАБУ это очень возмутило, был даже скандал с киношными гонками и преследованиями.

Далее НАБУ ходатайствовало в суд, чтобы Чаусу образы меру пресечения, но там отказали – мол, подозреваемый же отсутствует.

В итоге Николай Чаус все еще находится в СБУ (то есть, НАБУ его таки не задержало). Но уже 4 августа суд ему таки изберет (как минимум, так запланировано) меру пресечения, как того и хотели в НАБУ.

Адвокат Ростислав Кравец подтвердил это в телеграме. Итак, в ероятно, силовые ведомства пришли к какому-то согласию.

По этому поводу " Страна " со ссылкой на заявление того же адвоката написала, что "Чаус на суде будет рассказывать все".