Саме Служба безпеки України наразі продовжить гарантувати безпеку скандального екссудді. А вже 4 серпня йому оберуть запобіжний захід.

До теми НАБУ відкрило 3 провадження проти СБУ через справу Чауса, – Бутусов

Детективи НАБУ вручили підозру Миколі Чаусу, але не взяли його під варту

Національне антикорупційне бюро України 3 серпня повідомило, що його детективи затримали колишнього суддю Миколу Чауса у лікарні "Феофанія".

А там йому і підозру вручили (мовиться про справу 2016 року про вимагання та одержання хабаря).

Від переслідування у цій справі Чаус переховувався у Молдові, але не зміг вибити собі там політичний притулок. Вже мовилося про екстрадицію, аж раптом екссуддю викрали й повернули до України.

Хто, як та навіщо – ще належить розібратися.

Наразі ж відомо, що Чаус раптово "виплив" у Вінницькій області, де його й схопила СБУ. НАБУ це дуже обурило, був навіть скандал з кіношними гонками й переслідуваннями.

Далі НАБУ клопотало у суду, аби Чаусу образи запобіжний захід, але там відмовили – бо, мовляв, підозрюваний же відсутній.

У підсумку Микола Чаус все ще перебуває в СБУ (тобто, НАБУ його таки не затримали). Але вже 4 серпня суд йому обере (щонайменше, так заплановано) запобіжний захід, як того й хотіли в НАБУ.

Адвокат Ростислав Кравець підтвердив це у телеграмі. Тож, ймовірно, силові відомства дійшли якоїсь згоди.

З цього приводу "Страна" з посиланням на заяву того ж адвоката написала, що "Чаус на суді розповідатиме все".