Про це заявив журналіст та головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. За його даними, провадження НАБУ відкрило проти керівництва СБУ.

Важливо Він сам попросив допомоги, – СБУ заявила, що не "викрадала" Чауса

Наразі це всі деталі, які повідомив Бутусов. Водночас журналіст пообіцяв надати більше подробиць згодом.

НАБУ відкрило 3 кримінальні справи проти керівництва СБУ. І це був би далеко не один фігурант. Про деталі тиску на НАБУ ми розповімо трохи пізніше, це просто приголомшлива нахабство і впевненість у безкарності низки вищих посадових осіб,

– написав Бутусов.

Однак попри тиск, НАБУ таки поламало спробу викрадення СБУ корупціонера. Тепер треба чекати подальших результатів.

Останні події навколо Чауса: головне

Екссуддя Микола Чаус нарешті знайшовся після нібито викрадення у Молдові. 30 липня він прийшов до будівлі сільської ради у Вінницькій області. Був напівоголеним і голодним.

У НАБУ заявили, що правоохоронці, які затримали суддю Чауса, не виходять на зв'язок із детективами. Після цього детективам довелося влаштувати погоню за авто СБУ, в якій мав би бути Чаус. Але наздогнати машину їм не вдалося.

Тривалий час про місцеперебування Чауса не знав навіть його адвокат. Згодом у СБУ заявили, що не "викрадали" екссуддю, а "він сам попросив допомоги".

І лише 3 серпня Чаус таки потрапив до рук детективів НАБУ. Колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, затримали в лікарні "Феофанія".

Чому НАБУ та СБУ не поділили Чауса

В Офісі генпрокурора спробували пояснити, чому за суддю, якого підозрюють у корупції, точилася боротьба між НАБУ та СБУ.