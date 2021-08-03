Колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, затримали ввечері 3 серпня.

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Чауса затримали

Сталося це у столичній лікарні "Феофанія".

Йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо якого має завтра, 4 серпня, ухвалити ВАКС,

– йдеться у повідомленні НАБУ.

До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Більше інформації у відомстві не повідомляють з огляду на таємницю слідства.

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