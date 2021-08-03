Колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, затримали ввечері 3 серпня.
Читайте також Рябошапка каже, що Зеленський зустрічався з Чаусом: Никифоров заперечує
Чауса затримали
Сталося це у столичній лікарні "Феофанія".
Йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо якого має завтра, 4 серпня, ухвалити ВАКС,
– йдеться у повідомленні НАБУ.
До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.
Більше інформації у відомстві не повідомляють з огляду на таємницю слідства.
Доповнюємо новину...