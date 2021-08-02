Про те, що Зеленський бачився з Чаусом, колишній очільник Офісу генпрокурора розповів в ефірі одного із телеканалів.

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Можлива зустріч президента з Чаусом

За деякою інформацією він (Зеленський – 24 канал) вже двічі зустрічався особисто з Чаусом. Ця інформація потребує перевірки, але вона з'явилася зовсім нещодавно,

– зазначив Рябошапка.

Водночас прессекретар глави держави Сергій Никифоров спростував це, заявивши, що Зеленський не зустрічався із суддею Чаусом.

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