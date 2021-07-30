30 липня чоловік сам прийшов до будівлі сільської ради. Такою інформацією поділився її голова Валерій Груньківський.

Зверніть увагу Чауса знайшли в одному з сіл на Вінниччині: фото​

Політик зазначив, що Чаус був майже без одягу й розповідав, що його викрали. Місцеві його нагодували, дали води. Втім, згодом колишнього суддю нібито забрали представники СБУ.

Він прийшов у шортах, весь брудний був, з голим торсом. Ми йому їсти дали, бо був голодний, – розповів Груньківський.

Правоохоронці, які прибули в Мазурівку, уточнили, що саме від сільського голови до них надійшло повідомлення про місцезнаходження Чауса.

Довідка. До 2016 року Чаус працював у Дніпровському райсуді Києва. Потім його затримали через хабар у 150 тисяч доларів. Чоловік втік до Молдови.

Що кажуть у НАБУ

На появу колишнього судді в Україні вже відреагували у Національному антикорупційному бюро. Там зауважили, що станом на 15:30 правоохоронці, які затримали Чауса, не виходили на зв'язок з їхніми детективами. "Ми закликаємо дотриматися закону і передати підозрюваного, який розшукується детективами, уповноваженим представникам Національного бюро", – наголосили у НАБУ.

Чауса таки везуть до НАБУ, – адвокат

Близько 17:00 адвокат Юліан Балан заявив, що Миколу Чауса везуть до НАБУ. Дружина розшукуваного підтвердила особу судді на фото, пояснив він в ефірі одного з українських телеканалів. За словами юриста, далі Чауса чекатимуть, ймовірно, арешт та кримінальне провадження.