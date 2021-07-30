30 июля мужчина сам пришел в здание сельского совета. Такой информацией поделился его председатель Валерий Грунькивский.

Обратите внимание Чауса нашли в одном из сел в Винницкой области: фото

Политик отметил, что Чаус был почти без одежды и рассказывал, что его похитили. Местные его накормили, дали воды. Впрочем, впоследствии бывший судья якобы забрали представители СБУ.

Он пришел в шортах, весь грязный был, с голым торсом. Мы ему есть дали, потому что был голоден,

– рассказал Грунькивский.

Правоохранители, прибывшие в Мазуровку, уточнили, что именно от сельского головы к ним поступило сообщение о местонахождении Чауса.

Справка. До 2016 года Чаус работал в Днепровском райсуде Киева. Затем его задержали за взятку в 150 тысяч долларов. Мужчина бежал в Молдавию.

Что говорят в НАБУ

На появление бывшего судьи в Украине уже отреагировали в Национальном антикоррупционном бюро. Там отметили, что по состоянию на 15:30 правоохранители, которые задержали Чауса, не выходили на связь с их детективами. "Мы призываем придерживаться закона и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро", – отметили в НАБУ.

Чауса таки везут в НАБУ, – адвокат

Около 17:00 адвокат Юлиан Балан заявил, что Николая Чауса везут в НАБУ. Жена разыскиваемого подтвердила личность судьи на фото, пояснил он в эфире одного из украинских телеканалов. По словам юриста, дальше Чауса будут ждать, вероятно, арест и уголовное производство.