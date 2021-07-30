В полицию якобы позвонил житель староста села Мазуровка Винницкой области Леонид Витковский, сообщив, что нашел экс-судью Чауса. Последний якобы пришел сам.

Ранее К похищению Чауса причастны украинские госорганы, – генпрокурор Молдовы

Показали фото Чауса

Чаус сообщил, что его похитили неизвестные. На место выехали правоохранители. Журналисты обнародовали фото Чауса, на котором он сидит полуобнаженный в помещении.



Найденный Чаус / Фото "Цензор Нет"

Чауса якобы забрала СБУ

Журналист Юрий Бутусов рассказал, что Чаус сдался властям, но сотрудники СБУ якобы "отбили" судью у полиции и увезли в неизвестном направлении.

По утверждениям Бутусова, после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области. Они якобы забрали Чауса у Могилев-Подольского районного отделения полиции.

Журналист утверждает, что Чауса освободили по плану, разработанному в Офисе Президента. Он, мол, находился на базе управления разведки Минобороны и согласился сотрудничать с ОП под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ. Таким образом судья якобы может избежать уголовной ответственности за коррупцию.

Это означает, что СБУ предъявит Чаусу обвинения по статьям о незаконном пересечении госграницы или любой другой статье, которая есть в подследственности СБУ. И после этого от Генпрокуратуры потребуют передать дело Чауса в СБУ,

– говорит Бутусов.

Что известно о похищении Чауса