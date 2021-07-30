В полицию якобы позвонил житель староста села Мазуровка Винницкой области Леонид Витковский, сообщив, что нашел экс-судью Чауса. Последний якобы пришел сам.
Ранее К похищению Чауса причастны украинские госорганы, – генпрокурор Молдовы
Показали фото Чауса
Чаус сообщил, что его похитили неизвестные. На место выехали правоохранители. Журналисты обнародовали фото Чауса, на котором он сидит полуобнаженный в помещении.
Найденный Чаус / Фото "Цензор Нет"
Чауса якобы забрала СБУ
Журналист Юрий Бутусов рассказал, что Чаус сдался властям, но сотрудники СБУ якобы "отбили" судью у полиции и увезли в неизвестном направлении.
По утверждениям Бутусова, после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области. Они якобы забрали Чауса у Могилев-Подольского районного отделения полиции.
Журналист утверждает, что Чауса освободили по плану, разработанному в Офисе Президента. Он, мол, находился на базе управления разведки Минобороны и согласился сотрудничать с ОП под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ. Таким образом судья якобы может избежать уголовной ответственности за коррупцию.
Это означает, что СБУ предъявит Чаусу обвинения по статьям о незаконном пересечении госграницы или любой другой статье, которая есть в подследственности СБУ. И после этого от Генпрокуратуры потребуют передать дело Чауса в СБУ,
– говорит Бутусов.
Что известно о похищении Чауса
- Чаус работал судьей Днепровского районного суда Киева. В 2016 году его задержали из-за взятки в 150 тысяч долларов.
- Затем он бежал в Молдову.
- В апреле 2021 года появилось сообщение о его похищении посреди Кишинева.
- Однако в мае Чаус записал видеообращение, в котором отметил, что на самом деле это происходило гораздо раньше.
- Молдавские депутаты-социалисты вообще обвинили в якобы причастности к похищению Чауса президента Майю Санду.
- Зато генпрокурор Молдовы заявил, что к похищению причастны государственные структуры Украины.