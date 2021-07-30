До поліції нібито зателефонував житель староста села Мазурівка Вінницької області Леонід Вітковський, повідомивши, що знайшов екссуддю Чауса. Останній буцімто прийшов сам.

Раніше До викрадення Чауса причетні українські держоргани, – генпрокурор Молдови

Показали фото Чауса

Чаус повідомив, що його викрали невідомі. На місце виїхали правоохоронці. Журналісти оприлюднили фото Чауса, на якому він сидить напівоголений у приміщенні.



Знайдений Чаус / Фото "Цензор Нет"

Чауса нібито забрала СБУ

Журналіст Юрій Бутусов розповів, що Чаус здався владі, але співробітники СБУ нібито "відбили" суддю у поліції та відвезли у невідомому напрямку.

За твердженнями Бутусова, після затримання в село прибула група співробітників СБУ Вінницької області. Вони начебто забрали Чауса у Могилів-Подільського районного відділення поліції.

Журналіст стверджує, що Чауса звільнили за планом, розробленим в Офісі Президента. Він, мовляв, перебував на базі управління розвідки Міноборони та погодився співпрацювати з ОП під гарантію передачі його справи в СБУ від НАБУ. Таким чином суддя нібито може уникнути кримінальної відповідальності за корупцію.

Це означає, що СБУ пред'явить Чаусу звинувачення за статтями про незаконний перетин держкордону або будь-яку іншу статтю, яка є в підслідності СБУ. І після цього від Генпрокуратури вимагатимуть передати справу Чауса в СБУ,

– каже Бутусов.

Що відомо про викрадення Чауса