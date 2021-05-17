Колишній суддя Микола Чаус, якого нібито викрали ще у квітні 2021 року, знайшовся. Чоловік заявив, що із ним все добре, але відмовився говорити, де зараз перебуває.

Відповідне відео Чаус опублікував на своїй сторінці у телеграмі. На ньому суддя пообіцяв викрити своїх кривдників.

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Звернення Чауса

Колишній суддя заявив, що зараз почуває себе добре і поскаржився, що "дехто намагається спекулювати на його викраденні".

Викрадення дійсно було, але сталося воно не зараз, а у 2016 році. Відтоді мене постійно залякували розправою, змушуючи перебувати у Молдові,

– зауважив екссуддя.

Чаус також звернувся до своєї дружини та дітей, вибачившись за те, що їм довелося пережити. Суддя багатозначно додав, що "так потрібно було зробити". Колишній суддя, якого в Україні звинувачують у хабарництві, подякував своїм друзям, які допомогли йому уникнути в'язниці.

Він анонсував своє повернення до України, де разом з адвокатами хоче "дати відповіді на всі запитання", які цікавлять українське суспільство, НАБУ та ДБР.

Чаус заявив, що його не викрадали у 2021 році: дивіться відео

Зверніть увагу! Микола Чаус – це колишній суддя Дніпровського районного суду міста Києва, який брав участь у розгляді низки скандальних справ. Сам Чаус також потрапив у неприємну ситуацію – у 2016 році його затримали на отриманні хабаря в 150 тисяч доларів. А на задньому дворі його будинку правоохоронці знайшли закопані трилітрові банки з тисячами доларів.

Що відомо про викрадення Чауса

Після гучного скандалу з хабарем екссуддя втік з України. Сталося це якраз у 2016 році. А вже 3 квітня 2021 року його адвокат заявив, що суддю нібито викрали.

Пізніше в анонімних телеграм-каналах з'явилися відеозаписи ймовірного викрадення і фото Чауса зі слідами побоїв. Поліція Молдови підтвердила викрадення.

Президентка країни Майя Санду доручила міністерству внутрішніх справ і службі інформації та безпеки з'ясувати деталі.

Водночас український очільник МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Україна – не причетна до викрадення Чауса.

Зауважимо, за даними ЗМІ, злочин могла здійснити українська розвідка. Крім того, молдовські правоохоронці встановили, що викрадачі екссудді спілкувалися українською, а потім перетнули кордон з Україною.