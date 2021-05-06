У Молдові встановили особи українців, які викрали Чауса
Правоохоронці Молдови встановили особи причетних до викрадення українського судді Миколи Чауса у Кишиневі. Відомо, що серед ймовірних зловмисників були українці.
Джерело:"Главком"
Що встановили молдовські правоохоронці
Справу щодо викрадення суді вже розкрили. Про це заявив голова молдовської парламентської слідчої комісії з питань викрадення Чауса Василе Нестасе.
До теми Дружина екссудді Чауса звернулася до Зеленського, аби той втрутився у пошуки її чоловіка
Правоохоронці встановили, що до викрадення Чауса причетне якесь угруповання з України. Ми повинні уточнити, чи було це на державному рівні. Чи, можливо, це була група осіб, яка була ангажована, щоб викрасти суддю,
– заявив Нестасе.
Він додав: "Особи встановлені. Більше ми не знаємо, бо справа ще не закрита. Розслідування ще в процесі, але хто саме це робив, ми вже знаємо".
За словами Нестасе, міністр внутрішніх справ озвучував прізвища підозрюваних, тому щодо цього жодних інших версій немає. Наразі у Молдові встановлюють, чи пов'язані викрадачі з українськими чиновниками.
Коротко про викрадення Чауса
- В Україні суддю звинувачують у хабарництві на суму 150 тисяч доларів. Тому у 2016 році він втік з країни.
- У квітні 2021 року адвокат Чауса заявив про викрадення екссудді. Згодом поліція Молдови підтвердила цей факт.
- Президентка Молдови Майя Санду доручила міністерству внутрішніх справ і службі інформації і безпеки у найкоротші терміни з'ясувати деталі.
- Водночас український очільник МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Україна – непричетна до викрадення Чауса.
- За даними ЗМІ, злочин могла здійснити українська розвідка.
- Крім того, молдовські правоохоронці встановили, що викрадачі екссудді спілкувалися українською, а після викрадення перетнули кордон з Україною.
Поділитися новиною