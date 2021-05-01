Дружина екссудді Чауса звернулася до Зеленського, аби той втрутився у пошуки її чоловіка
Дружина екссудді Миколи Чауса – Світлана – звернулася до Володимира Зеленського з проханням втрутитися у пошуки її чоловіка. Жінка запевнила, що її чоловік не збирався ухилятися від правосуддя і планував повернутися в Україну.
Джерело:"Громадське"
За словами Чаус, якщо Зеленський не зверне увагу на її прохання, вона звертатиметься у міжнародні інстанції. Жінка наголосила, що екссуддю незаконно утримують спецслужби.
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Дружина Часу пообіцяла, що у разі неврегулювання ситуації звернеться до "всіх лідерів європейських і світових держав". Жінка зауважила: рідні та адвокати Чауса зроблять усе, аби повернути його живим.
Мій чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя. Він очікував рішення, аби відповідно до процедури повернутися в Україну та захищати себе від незаконного переслідування з боку працівників НАБУ,
– заявила Чаус.
Що каже адвокат Чауса
- За словами захисника екссудді Олександра Вишневого, в Україні досі не відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення Чауса.
- Адвокат наголосив: Ірина Венедіктова повідомила, що займеться справою, коли зареєструють відповідне кримінальне провадження.
- Заяву про злочин подали начебто ще 12 квітня. Водночас провадження досі не відкрили.
Викрадення Чауса: головне
- Микола Чаус втік з України ще у 2016 році. Екссудді інкримінують отримання хабаря. Сума – 150 тисяч доларів.
- У квітні 2021 року захисник Чауса оголосив про викрадення екссудді. Адвокат повідомив, що це сталося просто у центрі Кишинева. Згодом поліція Молдови підтвердила цей факт.
- Президентка Молдови Майя Санду доручила Міністерству внутрішніх справ і Службі інформації і безпеки у найкоротші терміни з'ясувати деталі.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнив колег з Молдови, що Україна є непричетною до викрадення Чауса.
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