Дружина екссудді Миколи Чауса – Світлана – звернулася до Володимира Зеленського з проханням втрутитися у пошуки її чоловіка. Жінка запевнила, що її чоловік не збирався ухилятися від правосуддя і планував повернутися в Україну.

За словами Чаус, якщо Зеленський не зверне увагу на її прохання, вона звертатиметься у міжнародні інстанції. Жінка наголосила, що екссуддю незаконно утримують спецслужби.

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Дружина Часу пообіцяла, що у разі неврегулювання ситуації звернеться до "всіх лідерів європейських і світових держав". Жінка зауважила: рідні та адвокати Чауса зроблять усе, аби повернути його живим.

Мій чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя. Він очікував рішення, аби відповідно до процедури повернутися в Україну та захищати себе від незаконного переслідування з боку працівників НАБУ,

– заявила Чаус.

Що каже адвокат Чауса

За словами захисника екссудді Олександра Вишневого, в Україні досі не відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення Чауса.

Адвокат наголосив: Ірина Венедіктова повідомила, що займеться справою, коли зареєструють відповідне кримінальне провадження.

Заяву про злочин подали начебто ще 12 квітня. Водночас провадження досі не відкрили.

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