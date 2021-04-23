Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що не знає, де після викрадення в Молдові перебуває екссудя Микола Чаус. Водночас вона підкреслила, що в прокуратурі немає справи про його викрадення.

Генпрокурорка натомість зауважила, що в Україні зареєстрована справа про хабарництво екссуді. Нею займається Національне антикорупційне бюро.

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Де перебуває пан Чаус, сьогодні мені як генеральному прокурору невідомо. Якщо у нас дійсно буде зареєстровано кримінальне провадження за цим фактом, то, думаю, що орган досудового розслідування буде з цим розбиратися,

– повідомила Ірина Венедіктова.

Водночас вона відкреслила, що в Офіс генпрокурора надійшло депутатське звернення щодо цього питання. Генпрокурорка запевнила, що цей запит розписаний і невдовзі на нього нададуть відповідь.

Коротко про викрадення екссуді Чауса: